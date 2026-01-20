Албанският премиер е приел поканата на Тръмп да се присъедини към Съвета за мир в Газа

Албанският премиер Еди Рама обяви, че е приел поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да участва в Съвета за мир за възстановяване на Газа, като определи поканата като чест и привилегия, предаде АТА. В изявление Рама подчерта пълната си готовност да допринесе активно за инициативата и да се ангажира с колективни усилия за превръщане на представената визия в конкретни действия.

Премиерът на Албания потвърди, че страната му остава твърд съюзник на Съединените американски щати във всички усилия за насърчаване на мира, сигурността и конструктивното глобално ангажиране. По думите му участието на Албания в Съвета за мир ще бъде внесено за одобрение в албанския парламент в близко бъдеще, съобщи БТА.

В писмения си отговор до президента Тръмп Рама изразява благодарност за визионерското лидерство при създаването на Съвета за мир и за поканата Албания да бъде сред страните основоположници. Той посочва, че в условията на нарастващи конфликти и разделения мирът трябва да бъде "активно оформян, а не пасивно чакан", като подчертава необходимостта от навременни и целенасочени действия.

Рама отбелязва, че инициативата има потенциал да се превърне в трансформиращ модел за изграждане на мир, тъй като съчетава справянето с непосредствените последици от конфликтите с адресиране на по-дълбоките структурни причини за нестабилност. Той подчертава, че Съветът за мир не е замислен като пореден бюрократичен форум, а като гъвкав инструмент за лидерство и глобална отговорност.

Албанският премиер напомни за дългогодишното партньорство между Албания и САЩ, основано на споделени ценности, и заяви, че албанският народ цени ключовата роля на Вашингтон за мира и стабилността в региона. В заключение Рама заяви, че очаква с нетърпение да допринесе за успеха на мисията на Съвета за мир.