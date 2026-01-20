Кая Калас: Суверенитетът на Венецуела не може да е предмет на преговори

Бъдещето на Венецуела трябва да се определи от самите венецуелци, националният суверенитет не може да бъде предмет на преговори, заяви днес върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас пред Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.

Демократичната нелегитимност не отменя международното право. Трябва да се придържаме към Устава на ООН, каза още Калас, цитирана от БТА.

Отстраняването на Николас Мадуро чрез военна операция, извършена от САЩ, е деликатен поврат за една страна, която е изправена пред много икономически и политически предизвикателства. Необходимо е тя да върви по пътя на демокрацията, свободата и просперитета. Близо един милион европейци живеят във Венецуела и трябва да поддържаме пътя ѝ към демокрацията, заяви Калас.

Мадуро нямаше легитимност като демократично избран лидер, управлението му беше белязано със системно нарушение на основните права и свободи на човека. Венецуела заслужава повече, коментира Кая Калас.

През 2024 г. Европейският парламент присъди на венецуелските опозиционни политици Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. Последният беше признат за легитимен президент на страната от членовете на ЕП в резолюция, приета същата година.

На 3 януари американските сили осъществиха военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха принудително отведени в САЩ. Впоследствие двамата бяха изправени пред съда по обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици. Мадуро и Флорес не се признаха за виновни.

Ден след след задържането и отвеждането в САЩ на президента Николас Мадуро ЕС призова да се уважава волята на венецуелския народ.