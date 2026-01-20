Намериха 350 000 евро в стената на дома на съдия в Скопие

Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Северна Македония е поискала мярка за неотклонение домашен арест за съдията от Апелативния съд в Скопие Гьоко Ристов, в чийто семеен дом преди два дни от МВР съобщиха, че са открили 350 000 евро.

Наказателният съд в Скопие е потвърдил, че е получил предложението на прокуратурата и е уведомил Съдебния съвет, който трябва да реши дали да снеме имунитета на съдия Ристов, за да може да бъде определена исканата мярка.

От два дни, след съобщението на МВР медиите в страната питат къде е апелативният съдия. В дома на родителите му, в Неготино, като част от обширно разследване на Главната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията са били открити 350 000 евро, зазидани в стена.

От прокуратурата съобщиха, че съмненията са, че намерените пари са незаконно придобити, а процедурата, довела до претърсванията, е разширение на разследването, започнато на 14 декември, когато адвокатът и бивш държавен прокурор Фехми Стафа беше заподозрян в получаване на подкуп.

Както прокуратурата информира тогава, в периода от октомври до 13 декември заподозреният Стафа е получил общо 50 000 евро, за да посредничи и да повлияе на съдия в Апелативния съд в Скопие във връзка с дело, водено срещу негов клиент.

Мярката за неотклонение, която преди това е била наложена на клиента му и потвърдена от Апелативния съд в Скопие, след това е била заменена с домашен арест.

Съдебния съвет в Скопие вече е насрочил заседание, за да разгледа сваляне на имунитета на съдията от Апелативния съд.

Съдиите в Северна Македония се ползват с имунитет при изпълнение на съдебните си задължения. Съгласно Закона за съдилищата, съдия не може да бъде задържан без одобрението на Съдебния съвет, освен ако не бъде хванат да извършва престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок от пет години.