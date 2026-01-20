Хакан Фидан обсъди с Марко Рубио плана на Тръмп за Съвета за мира

Турският външен министър Хакан Фидан и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха днес инициативата на президента Доналд Тръмп за Съвета за мира, както и последните развития в Сирия, в телефонен разговор, съобщи източник от турското външно министерство, цитиран от Ройтерс.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е сред световните лидери, които президентът на САЩ Доналд Тръмп покани да се присъединят към Съвета за мир, припомня БТА.

По-рано днес Фидан заяви, че турският президент ще вземе в най-кратки срокове решение дали Турция ще се присъедини към инициативата на Тръмп.

Белият дом във Вашингтон започна формирането на т. нар. Съвет за мир в Газа, като през последните няколко дни бяха оповестени имената на ръководителите на органа и също така бяха отправени покани до редица държави да се присъединят към новата организация. Такава покана получиха световни и балкански лидери, сред които руският президент Владимир Путин, френският президент Еманюел Макрон, албанският премиер Еди Рама, хърватският му колега Андрей Пленкович и други.