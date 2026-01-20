Полското правителство спира помощите за украинци, избягали от войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проевропейското полско правителство днес обяви, че планира постепенно премахване на изключителната финансова помощ, отпускана след руската инвазия в Украйна през 2022 г., когато много украинци избягаха от родината си и се установиха в Полша, предаде Франс прес.

„Четири години по-късно ситуацията е по-стабилна“, каза говорителят на полското правителство Адам Шлапка.

„Тези изключителни мерки могат да бъдат премахнати постепенно и можем да преминем от временни към постоянни решения“, добави той.

В законопроекта, който предстои да бъде внесен в парламента, се казва, че първоначалната помощ за украинците е била „приета като извънредна и временна мярка“, пише БТА.

Предвижда се отмяна на досегашните разпоредби, създаващи отделна система за подпомагане на украински граждани, като се премахват и повечето от техните специални права за социално подпомагане, настаняване и медицинска помощ.

Някои съществуващи мерки за защита, като свързаните с легалното им пребиваване и идентичността, ще бъдат запазени.

Законопроектът бе разкритикуван най-вече от икономическите среди. Неправителствена организация, представляваща полски бизнес предприемачи, посочи, че отмяната на помощите „може да парализира пазара на труда“, тъй като изключителната помощ, предоставяна досега, е „позволила легална заетост на около 1,24 млн. души“, а украинците в момента представляват 66% от чуждестранната работна сила в Полша.