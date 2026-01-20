ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха колоездач, движел се извън велоалеята по т...

Два вота на недоверие внесоха срещу правителството на Франция

1780
Себастиен Льокорню Снимка: X/ @CNEWS

Както се очакваше опозиционни френски партии – радикалната лява партия „Непокорна Франция“ и крайнодясната партия „Национален сбор“ внесоха предложения за вот на недоверие на правителството на Франция, съобщи Бе Еф Ем Те Ве.

Двата вота ще бъдат разгледани на 23 януари. Те бяха внесени, след като премиерът на Франция прокара приходната част на бюджета на страната, използвайки член от конституцията, който позволяла прокарване на законодателна мярка в пленарната зала без гласуване, но при условие че след това се проведе вот на доверие или на недоверие срещу кабинета, информира БТА. 

Вотът на недоверие на „Непокорна Франция“ се подкрепя и от еколозите и комунистите във френския парламент.

Миналата седмица Льокорню оцеля при два вота на недоверие.

