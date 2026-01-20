Хърватският премиер: Рано е да се каже дали ще влезем в Съвета за мир на Тръмп

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви днес в Давос, че все още е твърде рано да се каже дали Хърватия ще се присъедини към предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп Съвет за мир, тъй като инициативата и свързаният с нея документ тепърва трябва да бъдат подробно анализирани и консултирани в съответствие с установените процедури, предаде регионалната телевизия Ен1.

"За да се подпише какъвто и да е документ, трябва да се спазват определени процедури, това не може да става от днес за утре", заяви Пленкович пред журналисти, като подчерта, че Загреб по принцип е готов да подкрепи всички инициативи, насочени към постигане на мир.

Премиерът на Хърватия направи изявлението си в рамките на Световния икономически форум в Давос, на фона на напрежението в трансатлантическите отношения, след като Тръмп обяви тарифи за европейски държави, подкрепили датския суверенитет над Гренландия, припомни Ен1. По думите на Пленкович, бързата и понякога необмислена международна комуникация по темата носи "повече проблеми, отколкото решения" и следва да бъде заменена с диалог, пише БТА.

Той подчерта, че въпросът за Гренландия засяга както съюзниците от НАТО, така и всички държави членки на ЕС, поради което е необходимо едновременно ясно позициониране и водене на "разумна политика" спрямо Съединените щати като ключов трансатлантически партньор. Пленкович потвърди, че позицията на Хърватия остава солидарност с Дания и търсене на решение чрез диалог със САЩ.

Хърватският премиер приветства пристигането на президента Тръмп в Давос, където се очаква той да представи по-подробно инициативата си за Съвета за мир и да подпише устава на органа в кулоарите на форума, отбелязва Ен1. Според наличната информация, в инициативата са поканени около 50 държави, сред които Франция, Германия и Обединеното кралство, както и Европейската комисия, Русия, Турция и Украйна.

Пленкович отбеляза, че решението за евентуално участие на Хърватия ще бъде взето след внимателна оценка, като подчерта, че всяка подкрепа трябва да бъде институционално обоснована и в съответствие с националните и европейските ангажименти на страната.