Global Firepower: България е 62-ра по военна мощ в света

България е на 62-ра позиция в световната класация за военна мощ на онлайн платформата Global Firepower за 2025 г.

Мястото ѝ остава непроменено спрямо предходната година. Класацията се основава на около 60 критерия, сред които численост и оборудване на въоръжените сили, военни разходи, природни ресурси, географско положение и логистичен капацитет, пише в платформата. При тази система по-ниската стойност означава по-голям военен потенциал.

В световен мащаб челните позиции са заети от Съединените щати, Русия, Китай и Индия, Южна Корея и Великобритания. Няма промени спрямо миналата година.

В рамките на региона България се нарежда пред Сърбия, която е 63-та, както и пред Северна Македония на 112-о място. В същото време страната ни остава след Турция (9-а позиция), Гърция (30-а) и Румъния (51-а).

Класацията за 2025 г. отчита и някои по-съществени размествания. Франция се изкачва до седмото място, Германия напредва от 19-а на 14-а позиция, а Израел – от 17-а на 15-а. Япония отстъпва една позиция, а Иран и Украйна бележат спад, като Украйна вече е 20-а в подреждането. В Балканския регион Албания прави сериозен скок – от 90-о до 78-о място, докато Косово остава почти на дъното – 141-во от общо 145 държави.