Зеленски: Повече от милион домакинства в Киев са без ток след руската въздушна атака снощи

Повече от един милион домакинства в Киев остават без електроснабдяване след снощните въздушни удари на Русия над украинската столица, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Ройтерс.

"Само в Киев тази вечер повече от един милион домакинства остават без електроснабдяване. Значителен брой сгради нямат отопление, повече от 4000 жилищни сгради", съобщи Зеленски.

Украинските военновъздушни сили заявиха по-рано днес, че снощи Русия е извършила комбинирана атака с дронове и крилати ракети, които са нарушили електро-, топло- и водоснабдяването в различни части на Киев.

Столицата на Украйна преминава през най-тежката си военна зима, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия преди близо четири години, отбелязват ДПА и БТА.

Поредицата масирани нападения срещу Киев, съчетани с трайни минусови температури, влошиха положението на киевчани. Властите разкриха спешно подслони, в които хората да могат да се стоплят, да си налеят вода и да заредят мобилните си телефони.