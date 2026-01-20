ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: Човешкото сърце може да възстанови муск...

Доналд Туск: Европа не може да бъде слаба спрямо своите врагове и съюзници

Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Политиката на помирение винаги е признак за слабост, а Европа не може да си позволи да бъде слаба, нито към своите врагове, нито към съюзниците си, заяви днес полският премиер Доналд Туск в социалната платформа "Екс", без да назове конкретни държави, предаде Ройтерс.

"Политиката на помирение означава липса на резултати, само унижение. Европейската увереност и самочувствие в момента са се превърнали в необходимост", подчерта Туск, цитиран от БТА.  

Коментарите на Туск идват на фона на нарастващия спор за бъдещото на Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп засили натиска си да придобие арктическия остров от Дания, страна членка на НАТО, и заплаши да увеличи митата върху вноса на стоки от ключови европейски държави, противопоставящи се на плана му.

Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

