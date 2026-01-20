ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Пд) продаде халф в Полша

Трима загинаха при руски въздушни удари по Запорожие

Трима души загинаха при руски въздушни удари по Запорожие СНИМКА: Архив

При руски удари по югоизточния украински град Запорожие днес загинаха трима души, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Иван Фьодоров, цитиран от Ройтерс.

По думите му ударите са унищожили няколко частни къщи и автомобили, като са оставили почти 1500 домакинства без електричество.

По-късно вечерта в Запорожка област отново бе обявена въздушна тревога, а Фьодоров предупреди за риск от още руски ракетни удари, пише БТА. 

Властите в Киевска област по-рано съобщиха, че един човек е загинал там при отделна атака.

