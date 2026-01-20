ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Пд) продаде халф в Полша

Пратениците на Тръмп и Путин: Срещата в Давос беше много конструктивна

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф СНИМКА: Ройтерс

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, както и специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заявиха, че срещата им в швейцарския ски курорт Давос, която се проведе извън рамките на текущото издание на на Световния икономически форум, относно възможно бъдещо мирно споразумение е била "много положителна" и "конструктивна", предаде Ройтерс. 

Неотдавна САЩ проведоха преговори с Русия, а отделно и с Киев и европейските лидери, за прекратяване на войната в Украйна, но все още не е постигнато споразумение, въпреки многократните обещания на Тръмп да сключи такова, припомня БТА.  

Европейските съюзници на Украйна, които в момента са заети със заплахите на Тръмп за придобиването на Гренландия от Дания, са обезпокоени, че Вашингтон може да поиска от Киев да приеме териториални отстъпки. 

"Диалогът е конструктивен и все повече хора разбират справедливостта на руската позиция", заяви Дмитриев след разговора си с Уиткоф и Къшнър в "USA House" в град Давос. 

Според анонимен източник рещата между пратениците на Вашингтон и Москва е продължила два часа. 

На карта е поставено как да се сложи край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам, бъдещето на Украйна, степента, до която европейските сили са изключени от процеса и дали мирното споразумение, за което трябва да посредничи САЩ, ще издържи. 

