Мицкоски от Давос: Трябва да рестартираме забравените енергийни проекти

Като успешни и вдъхновяващи определи срещите си „с голям брой мултинационални компании", които е провел по време на Световния икономически форум в Давос премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски. По думите му темите на разговорите му са включвали енергетика, здравеопазване и високи технологии.

Във видеообръщение от Швейцария, разпространено от правителствената пресслужба, Мицкоски поставя акцент върху участието му в енергийният панел, където е бил „активен участник и лектор заедно с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт".

„Там обсъдихме очакванията и плановете за развитие на енергетиката през следващите години, енергетиката в областта на производството на електроенергия. Това, което мога да заключа в резултат на този енергиен панел...е, че през следващите години нуждата от енергия в света ще расте, но нуждата от електроенергия ще расте два пъти и половина по-бързо и ние като държава не трябва да бъдем ням наблюдател, а по-скоро активен участник. Ще трябва да рестартираме всички онези, може би забравени енергийни проекти от миналото, като Чебрен и Галище, Божков мост и да предложим потенциала за инвестиции във възобновяеми енергийни източници на голям брой инвеститори, които проявиха несъмнен интерес към дискусиите след края на панела", казва Мицкоски.

Като акцент от участието си в панела за енергетиката той посочва и това, че през следващите десет години производствените мощности, които трябва да бъдат изградени, ще трябва да произвеждат общо 40 000 тераватчаса електроенергия - количество „пет хиляди и половина пъти повече, отколкото (Северна) Македония консумира", заради развитието на изкуствения интелект.

„От икономика, която се основаваше на развитието на автомобилната индустрия, трябва да диверсифицираме портфолиото си и да станем значим фактор, отчитайки производителността и потенциала, който предлагаме в енергийния сектор. Убеден съм, че като държава можем да го направим, убеден съм, че като държава ще успеем в това намерение", казва в изявлението си Мицкоски.

Тазгодишният форум в Давос, Швейцария, на който присъства и делегация от Северна Македония, водена от премиера Християн Мицкоски, се провежда под мотото „В духа на диалога". Според съобщенията се очаква над 65 държавни и правителствени глави да участват във форума с цел намиране на решения на най-належащите глобални предизвикателства.