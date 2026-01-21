Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина и около 20 са ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътнически влак дерайлира, след като подпорна стена падна върху релсите заради проливен дъжд край испанския град Барселона, при което загина машинистът на влака и около 20 души бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на регионалното правителство на Каталуния и на няколко местни медии.

В неделя при влакова катастрофа в испанската автономна област Андалусия загубиха живота си десетки хора. Обявен бе тридневен национален траур.

Двадесет линейки пристигнаха на мястото на произшествието в покрайнините на Барселона, както и пожарникари.