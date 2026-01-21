ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР си разрешава със засекретена инструкция особен...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22130642 www.24chasa.bg

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина и около 20 са ранени

3052
Пътнически влак дерайлира край Барселона СНИМКА: Екс/EBluemountain1

Пътнически влак дерайлира, след като подпорна стена падна върху релсите заради проливен дъжд край испанския град Барселона, при което загина машинистът на влака и около 20 души бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на регионалното правителство на Каталуния и на няколко местни медии.

В неделя при влакова катастрофа в испанската автономна област Андалусия загубиха живота си десетки хора. Обявен бе тридневен национален траур.

Двадесет линейки пристигнаха на мястото на произшествието в покрайнините на Барселона, както и пожарникари.

Пътнически влак дерайлира край Барселона СНИМКА: Екс/EBluemountain1
Пътнически влак дерайлира край Барселона СНИМКА: Екс/EBluemountain1
Пътнически влак дерайлира край Барселона СНИМКА: Екс/EBluemountain1
Пътнически влак дерайлира край Барселона СНИМКА: Екс/EBluemountain1
Пътнически влак дерайлира край Барселона СНИМКА: Екс/EBluemountain1
Пътнически влак дерайлира край Барселона СНИМКА: Екс/EBluemountain1

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини