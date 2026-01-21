ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР си разрешава със засекретена инструкция особен...

Тръмп: Бог се гордее със свършената работа от мен

2044
Доналд Тръмп говори по повод първата година от мандата му. Снимка: Снимка архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си президентски мандат, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Мисля, че Бог много се гордее със свършената от мен работа", каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.

"Това се отнася и до религията. Вие знаете, ние защитаваме много хора, които ги убиват: християни, евреи. Защитавам много хора, които друг президент не би защитил", изтъкна американският лидер.

"Мисля, че много хора се гордеят много със свършената от нас работа (. . .) Това беше една от най-великите години. Даже някои, които подсъзнателно не ме обичат, казват, че е била невероятна година", каза още Тръмп.

Доналд Тръмп говори по повод първата година от мандата му.

