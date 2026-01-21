Парламентарните избори в Нова Зеландия ще са на 7 ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън заяви в сряда, че парламентарни избори ще бъдат произведени на 7 ноември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Консервативното правителство, което е коалиция между основната дясноцентристка Национална партия и по-малки партии, е на власт от изборите през 2023.

Новозеландците "ще трябва да преценят кой има най-добри шансове за съставяне на стабилно и силно правителство в един много нестабилен и несигурен свят", каза Луксън на пресконференция, на която обяви датата на изборите.

Социологическите проучвания сочат, че нито управляващата коалиция, нито лявоцентристката Лейбъристка партия могат да съберат мнозинство.

Новозеландският парламент има тригодишен мандат и по закон парламентарните избори могат да бъдат произведени най-късно на 19 декември тази година.