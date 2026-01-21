ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания и Дания ще обсъдят сигурността на Арктика

Арктика СНИМКА: Pixabay

Великобритания и Дания ще проведат днес разговори за сигурността на Арктика, предаде Ройтерс, като се позова на британското правителство.

Това бе оповестено в момент, в който плановете за Гренландия на американския президент Доналд Тръмп поставят под въпрос исторически съюзи, припомня БТА.

Британският министър на отбраната Джон Хийли ще бъде днес в Копенхаген. Той ще участва в обсъждания как европейските страни могат да засилят сигурността на европейска Арктика, която включва Гренландия - самоуправляваща се територия на Дания.

Арктика СНИМКА: Pixabay

