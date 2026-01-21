ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР си разрешава със засекретена инструкция особен...

Самолетът на Тръмп не успя да излети за Швейцария заради повреда

3032
Доналд Тръмп се качва на борда на Air Force One СНИМКА: Ройтерс

Самолетът Air Force One беше принуден да се върне в базата Joint Base Andrews малко след излитането си във вторник вечерта с президента Доналд Тръмп на борда, съобщи Белият дом.

Екипажът е имал „незначителен електрически проблем" след излитането в 22:20 ч. (05:20 българско време) и се е върнал „от съображения за безопасност", според прессекретаря на Белия дом Каролин Лийвит.

Тръмп е бил на път за Давос, Швейцария, за да присъства на Световния икономически форум, пише "Фокс". 

Air Force One е кацнал в базата Joint Base Andrews в 23:07 ч. (06:07 българско време) Очаква се президентът да се качи на друг самолет и да продължи пътуването си към Швейцария.

Лийвит се пошегува на борда на Air Force One, че катарският самолет в момента звучи „много по-добре".

Светлините в кабината за пресата за кратко угаснаха след излитането, съобщиха репортерите на борда.

