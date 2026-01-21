Самолетът на Тръмп не успя да излети за Швейцария заради повреда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолетът Air Force One беше принуден да се върне в базата Joint Base Andrews малко след излитането си във вторник вечерта с президента Доналд Тръмп на борда, съобщи Белият дом.

Екипажът е имал „незначителен електрически проблем" след излитането в 22:20 ч. (05:20 българско време) и се е върнал „от съображения за безопасност", според прессекретаря на Белия дом Каролин Лийвит.

Тръмп е бил на път за Давос, Швейцария, за да присъства на Световния икономически форум, пише "Фокс".

Air Force One е кацнал в базата Joint Base Andrews в 23:07 ч. (06:07 българско време) Очаква се президентът да се качи на друг самолет и да продължи пътуването си към Швейцария.

Лийвит се пошегува на борда на Air Force One, че катарският самолет в момента звучи „много по-добре".

Светлините в кабината за пресата за кратко угаснаха след излитането, съобщиха репортерите на борда.