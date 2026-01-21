Министърът на външните работи на Южна Корея пристига на посещение в Анкара

Министърът на външните работи на Южна Корея Чо Хюн пристига на посещение в Анкара, където днес ще проведе работна среща с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция, цитирано от БТА. Сътрудничеството в областта на енергетиката, технологиите, разработването на изкуствен интелект, засилването на търговския обмен и въпроси от регионален и глобален характер ще бъдат сред темите в дневния ред.

В съобщението за срещата от Министерството на външните работи на Турция изразяват своето задоволство от историческото приятелство между Анкара и Сеул, от напредъка на двустранните отношения и зачестяващите срещи на високо равнище.

Сред темите на разговор ще бъде изграждането на атомна електроцентрала в турския черноморски град Синоп. Южна Корея е сред страните, които проявяват интерес към строежа ѝ, а в края на миналата седмица турският енергиен министър Алпарслан Байрактар заяви, че трябва да бъдат проведени разговори с всички държави, които искат да участват в проекта и в рамките на година да бъде взето решение. Заедно с Южна Корея сред кандидатите да стоят АЕЦ в Синоп са Франция, САЩ, Китай, Русия.

Сред другите проекти в областта на енергетиката, които ще бъдат обсъдени в турската столица, са и такива за възобновяеми източници на енергия.

Възможностите за разработване на иновативни технологии, изкуствен интелект, биотехнологии, полупроводници, батерии и комуникационни технологии също са сред темите на работната среща.

Външните министри на Турция и Южна Корея ще обсъдят напредъка по проекта за разработване на танкове „Алтай“, както и възможностите за съвместно разработване на дронове, системи за въздушна отбрана, ракети, подводници.

Развитието на туризма между двете страни, хода на войната между Русия и Украйна, ситуацията в Палестина, Сирия и Иран, както и възможността за участието в проекти за изграждането на нови сгради на мястото на разрушените при войните в Украйна, Сирия и Газа са сред останалите теми.

Турция признава Южна Корея през 1949 г., а дипломатическите отношенията между Анкара и Сеул датират от 1957 г. От Министерството на външните работи припомнят, че Турция е сред първите държави, които изпращат войски в Южна Корея въз основа на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН. През 2012 г. отношенията между Турция и Южна Корея са издигнати до нивото на стратегическо партньорство, а през 2027 г. двете държави ще отбележат 70-годишнината от началото на дипломатическите отношения между Анкара и Сеул.