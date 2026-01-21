ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР си разрешава със засекретена инструкция особен...

Тръмп: Проведох много добър телефонен разговор с Ердоган

Ердоган и Тръмп Снимка: Twitter/@ConflictTR

Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че е провел "много добър телефонен разговор" с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс.

Американският лидер не даде повече подробности за разговора.

По-рано същия ден Тръмп каза на пресконференция в Белия дом, че ще има "много важен телефонен разговор" с Ердоган.

"Беше много добър разговор", каза Тръмп във вторник вечерта, когато тръгна от Белия дом за Швейцария, за да участва в срещата на Световния икономически форум, пояснява БТА.

По-късно бе съобщено, че президентът Тръмп се връща, за да смени самолета, с който пътува за Швейцария, тъй като на този, с който първоначално е излетял, е бил установен "малък проблем с електричеството".

