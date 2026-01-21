Мощна буря удари Сицилия, 190 души са евакуирани (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силна буря удари италианския остров Сицилия. Видеа, публикувани в "Екс" на 20 януари, показват бурното море, което удря острова, докато циклонът „Хари" преминава през централната част на Средиземно море, съобщи The US Sun.

Властите обявиха червен код в Сицилия и Сардиния, след като бурята донесе ураганни ветрове, проливни дъждове и опасни приливи. Поривите на вятъра достигали над 120 км/ч, вълните – до девет метра, а крайбрежните наводнения бързо се разпространили.

Гражданска защита разпореди превантивни евакуации, тъй като условията рязко се влошиха.

Общо 190 души са евакуирани от застрашени райони в Сицилия, след като кметовете бяха призовани да действат бързо заради риска от внезапни приливни вълни и поройни наводнения.

Една от най-деликатните операции се е провела в Джампилиери Марина край Месина, където 32 обитатели на крайбрежния дом за възрастни „Аурора Вила" са изведени и настанени на по-безопасни места – при роднини и в общински сгради. В Ачиреале кметът нареди евакуацията на 95 жители от крайбрежните махали Капо Мулини и Санта Мария ла Скала.

Допълнителни евакуации са извършени в Пачино, Марцамеми и района Гранели, тъй като властите се стремят да защитят хората, живеещи най-близо до морето. Около 200 общини активираха кризисни щабове за наблюдение на ситуацията в реално време, а приблизително 150 населени места затвориха училищата, за да ограничат пътуванията по време на най-силната фаза на бурята.

Над 200 служители на Гражданска защита, 1 000 доброволци и 5 000 представители на аварийните и общинските служби бяха разположени на острова.

Транспортът също е сериозно засегнат. Полети на летище „Фалконе-Борселино" в Палермо са пренасочвани и отменяни, след като самолети не успяха да кацнат през нощта.