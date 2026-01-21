ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството в Гренландия подготвя населението з...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22131078 www.24chasa.bg

Буря остави фериботите в Гърция на котва до утре вечер

Бойка Атанасова, Атина

2268
Ферибот в Гърция. Снимка: Архив

Фериботните услуги в Гърция са прекъснати поради бурни метеорологични условия и силен вятър, достигащ до 9 бала по скалата на Бофорт на места. Според последна актуализация от пристанището Пирея, всички фериботни маршрути до егейските острови, Цикладите и Крит са отменени до 20:00 часа утре вечер, поради неблагоприятни метеорологични условия.

Конкретно са засегнати курсовете до острови Серифос, Сифнос, Кимолос, Фолегандрос, Сикинос, Йос и Санторини. Освен Пирея. Всички планирани фериботни маршрути от пристанищата Рафина и Лаврио са отменени.

Според метеорологичните прогнози, лошото време ще продължи и утре, четвъртък, 22 януари, като се очаква силните ветрове да отслабнат едва към обяд или следобед. Има отменени курсове и за четвъртък сутринта.

Пътниците, които имат планирано пътуване с ферибот днес или в следващите дни, трябва да се свържат директно с фериботните компании или пристанищните власти за най-актуална информация относно своите конкретни маршрути и евентуални промени в разписанията.

Ферибот в Гърция. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание