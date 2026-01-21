Буря остави фериботите в Гърция на котва до утре вечер

Фериботните услуги в Гърция са прекъснати поради бурни метеорологични условия и силен вятър, достигащ до 9 бала по скалата на Бофорт на места. Според последна актуализация от пристанището Пирея, всички фериботни маршрути до егейските острови, Цикладите и Крит са отменени до 20:00 часа утре вечер, поради неблагоприятни метеорологични условия.

Конкретно са засегнати курсовете до острови Серифос, Сифнос, Кимолос, Фолегандрос, Сикинос, Йос и Санторини. Освен Пирея. Всички планирани фериботни маршрути от пристанищата Рафина и Лаврио са отменени.

Според метеорологичните прогнози, лошото време ще продължи и утре, четвъртък, 22 януари, като се очаква силните ветрове да отслабнат едва към обяд или следобед. Има отменени курсове и за четвъртък сутринта.

Пътниците, които имат планирано пътуване с ферибот днес или в следващите дни, трябва да се свържат директно с фериботните компании или пристанищните власти за най-актуална информация относно своите конкретни маршрути и евентуални промени в разписанията.