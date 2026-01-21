ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Измамиха 88-годишен в Перник да даде 4 800 лв. за ...

Правителството в Гренландия подготвя населението за военно нахлуване на САЩ

Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен Снимка: Инстаграм/ jens_frederik

Премиерът на Гренландия е наредил да бъдат предприети мерки за подготовка при евентуално военно нахлуване от страна на САЩ, съобщава агенция „Блумбърг".

С цел подпомагане на населението при възможни сътресения, правителството на острова ще създаде работна група с участието на представители на всички местни власти, обяви Йенс-Фредерик Нилсен.

Гренландските власти планират да разпространят указания към гражданите за действия в извънредни ситуации, като сред препоръките ще бъде и поддържането на домашни хранителни запаси за поне пет дни.

Тези изявления идват на фона на спорове и геополитическо напрежение около позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който говори за стратегическата важност на Гренландия и не изключва използване на сила, ако е необходимо да бъде придобита или поставена под по-тесен контрол.

Снощи на пресконференцията в Белия дом Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.

