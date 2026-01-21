Петролът поевтинява заради очакван ръст на запасите в САЩ и геополитическото напрежение

Цените на петрола спадат в днешната азиатска търговия, тъй като очакваното нарастване на запасите от суров петрол в САЩ компенсира опасенията заради временното спиране на производството в две големи находища в Казахстан и геополитическия натиск от страна на САЩ, заплашващи с налагане на мита заради опита им да получат контрол над Гренландия, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта „Брент“ спадат със 62 цента, или 0,96 процента, до 64,30 долара за барел към 8:45 часа българско време, уточнява БТА. Контрактите за американския суров петрол губят 46 цента от стойността си, или 0,76 на сто, и се търгуваше на цена 59,90 долара за барел.

И двата контракта затвориха ръст в цената от почти 1 долар за барел, или 1,5 на сто, в предходната сесия, след като производителят от ОПЕК+ Казахстан спря производството в нефтените находища „Тенгиз“ и „Королев“ в неделя поради проблеми с разпределението на електроенергията. Силните икономически данни от Китай също се отразиха положително на пазара вчера.

Производството на петрол в двете казахстански находища може да бъде спряно за още седем до десет дни, съобщават три източника от индустрията за Ройтерс.

Спирането на производството на петрол в „Тенгиз“, едно от най-големите нефтени находища в света, и „Королев“ е временно, а натискът за понижение от очакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ, заедно с геополитическото напрежение, ще продължи, заяви в сряда пазарният анализатор от Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

Заплахите на американския президент Доналд Тръмп за нови мита върху европейските страни, ако не бъде постигнато споразумение за контрол на САЩ над Гренландия, добавя натиск върху петролните пазари, тъй като митата рискуват да забавят икономическия растеж.

Тръмп заяви вчера, че „няма връщане назад“ по отношение на целта му да контролира Гренландия.

Очаква се запасите от суров петрол и бензин в САЩ да са се увеличили през миналата седмица, докато запасите от дестилати вероятно са спаднали, показа предварително проучване на Ройтерс.

Шестима анализатори, анкетирани от Ройтерс, оцениха средно, че запасите от суров петрол са се увеличили с около 1,7 милиона барела през седмицата до 16 януари.

Данните за седмичните запаси на Американския петролен институт ще бъдат публикувани по-късно днес, а данните на Администрацията за енергийна информация, статистическото подразделение на Министерството на енергетиката на САЩ, ще бъдат публикувани в четвъртък. И двете статистики излизат с един ден закъснение поради празничния ден в САЩ в понеделник.

Макар че този ръст на запасите би бил негативен за цените на петрола, Грегори Брю, старши анализатор в консултантската компания „Юрейша Груп“ (Eurasia Group), заяви, че потенциалът за ескалиране на напрежението между САЩ и Иран би допринесъл за повишаване на цените на петрола.

Тръмп заплаши да нанесе удар по Иран заради жестокото потушаване на антиправителствените протести по-рано този месец. Днес американският президент дори заплаши Иран със заличаване, ако Техеран организира убийството му.

Всяка атака срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей ще доведе до обявяване на джихад, или свещена война, съобщи иранската студентска информационна агенция, цитирайки изявление на парламентарната комисия по национална сигурност на Иран във вторник.

„Макар САЩ да се въздържаха от незабавен удар срещу Иран, напрежението вероятно ще остане високо, тъй като допълнителни военни сили на САЩ се преместват в Близкия изток, а дипломатическите усилия за намаляване на напрежението не постигат напредък“, заяви Брю в бележка до клиентите си.