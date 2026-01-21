ЕС започва процедура срещу Финландия за прекомерен дефицит

Министрите на финансите на страните от Европейския съюз (ЕС) се договориха за започването на процедура за прекомерен бюджетен дефицит срещу Финландия заради прекалено високия ѝ нов дълг. Решението, взето в рамките на Съвета на ЕС, следва препоръка на Европейската комисия от миналата година, предаде ДПА.

Съветът, който отговаря за надзора върху спазването на европейските фискални правила, съобщи, че Финландия е с прекомерен дефицит. Целта на подобни процедури е да се гарантира устойчиво управление на публичните финанси, като при продължителни нарушения теоретично са възможни и санкции.

Съгласно решението правителството в Хелзинки трябва да намали бюджетния си дефицит под горната граница на ЕС от 3 на сто от брутния вътрешен продукт до 2028 г. За тази цел страната следва да предприеме „ефективни мерки“ и до края на април да представи конкретен план за действия, пояснява БТА.

В мотивите си Съветът посочва, че бюджетният дефицит на Финландия е достигнал 4,4 на сто през 2024 г., а за 2025 г. се очаква да бъде около 4,3 на сто. Макар част от държавите членки временно могат да увеличават дълга си заради разходи за отбрана, тази дерогация не обяснява напълно фискалното отклонение на Финландия, се казва още в съобщението.

Решението не е изненада за финландските власти. Министър-председателят Петери Орпо заяви, че подобна стъпка е била очаквана. По думите му дори корекция на дефицита с 10 млрд. евро не би компенсирала щетите за финландската икономика, причинени основно от войната на Русия срещу Украйна. Той подчерта, че мерките на правителството са били необходими и трябва да продължат, като трайното икономическо възстановяване ще отнеме поне две години.

Европейските фискални правила ограничават бюджетния дефицит до 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) и държавния дълг до 60 на сто от икономическото производство на страната. При започване на процедура за прекомерен дефицит съответната държава е длъжна да предприеме коригиращи мерки с цел запазване на стабилността в еврозоната.

Теоретично при продължително неспазване на правилата могат да бъдат наложени глоби в размер на милиарди евро, макар на практика досега подобни санкции да не са прилагани. В момента процедури за прекомерен дефицит са в сила и срещу Франция, Италия, Белгия, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Австрия и Словакия – около една трета от всички държави членки на ЕС.