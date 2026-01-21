Франция поиска учение на НАТО в Гренландия

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон.

Елисейският дворец съобщи това в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да пристигне в Давос за Световния икономически форум. Предполага, че той ще използва форума, за да засили натиска за придобиване на Гренландия въпреки европейските протести - най-сериозната конфронтация в трансатлантическите отношения от десетилетия.

Европа няма да се поддаде на натиск, нито на сплашване, заяви в реч в Давос Макрон, критикувайки остро заплахата на Тръмп да наложи високи мита, ако Европа „не му позволи да завземе Гренландия“.

Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да предизвика сътресения в Алианса. Тръмп свърза Гренландия с гнева си, че не е получил Нобелова награда за мир, припомня БТА.