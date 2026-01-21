ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай остава сред първите три страни в света ...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22131965 www.24chasa.bg

Франция поиска учение на НАТО в Гренландия

2316
Президентът на Франция Еманюел Макрон

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон.

Елисейският дворец съобщи това в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да пристигне в Давос за Световния икономически форум. Предполага, че той ще използва форума, за да засили натиска за придобиване на Гренландия въпреки европейските протести - най-сериозната конфронтация в трансатлантическите отношения от десетилетия.

Европа няма да се поддаде на натиск, нито на сплашване, заяви в реч в Давос Макрон, критикувайки остро заплахата на Тръмп да наложи високи мита, ако Европа „не му позволи да завземе Гренландия“.

Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да предизвика сътресения в Алианса. Тръмп свърза Гренландия с гнева си, че не е получил Нобелова награда за мир, припомня БТА.

Президентът на Франция Еманюел Макрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание