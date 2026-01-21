Тракторите се оттеглят от блокадите в Гърция, фермерите подготвят голям протест в Атина

Гръцките фермери се оттеглят от блокадите. Преговорите с правителството не доведоха да съществени промени в полза на аграрния сектор, предаде БНР, позовавайки се на съобщения от блокадата при Лариса. Земеделците и животновъдите остават с ограничени субсидии и помощи, както и с високи данъци.

Въпреки това след 53 дни на протести тракторите от днес постепенно се оттеглят. На някои блокади машините ще останат до петък, когато ще проведат демонстрации в центровете на големите градове.

Фермерите започват подготовка за голяма демонстрация в Атина пред парламента, но не с трактори, уверявайки, че ще се присъединят към протестите на колегите си в ЕС.