ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай остава сред първите три страни в света ...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22131985 www.24chasa.bg

Тракторите се оттеглят от блокадите в Гърция, фермерите подготвят голям протест в Атина

1608
Блокадите в Гърция доведоха до спиране на тежкотоварния трафик през "Кулата-Промахон" СНИМКА: АРХИВ “24 ЧАСА”

Гръцките фермери се оттеглят от блокадите. Преговорите с правителството не доведоха да съществени промени в полза на аграрния сектор, предаде БНР, позовавайки се на съобщения от блокадата при Лариса. Земеделците и животновъдите остават с ограничени субсидии и помощи, както и с високи данъци.

Въпреки това след 53 дни на протести тракторите от днес постепенно се оттеглят. На някои блокади машините ще останат до петък, когато ще проведат демонстрации в центровете на големите градове.

Фермерите започват подготовка за голяма демонстрация в Атина пред парламента, но не с трактори, уверявайки, че ще се присъединят към протестите на колегите си в ЕС. 

Блокадите в Гърция доведоха до спиране на тежкотоварния трафик през "Кулата-Промахон" СНИМКА: АРХИВ “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание