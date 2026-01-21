ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай остава сред първите три страни в света ...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22132002 www.24chasa.bg

Президентът на ОАЕ е приел покана на САЩ за участие в Съвета за мир

1040
Мохамед бин Зайед Ал Нахян СНИМКА: Екс/@MohamedBinZayed

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян прие поканата на Вашингтон да се присъедини към Съвета за мир, създаден съгласно плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в Газа, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ, цитирана от БТА.

Съобщението бе направено от Абдула бин Зайед Ал Нахян, заместник министър-председател и министър на външните работи на ОАЕ, който подчерта, че решението на Абу Даби отразява важността на пълното прилагане на 20-точковия мирен план за Газа, който е от решаващо значение за бъдещето на палестинския народ.

Той потвърди отново доверието на ОАЕ в лидерството на президента на САЩ и ангажимента му към световния мир, илюстриран от историческите Аврамови споразумения.

Абдула бин Зайед потвърди готовността на ОАЕ да допринесе активно за мисията на Съвета за мир, подкрепяйки по-тясното сътрудничество, стабилността и просперитета за всички.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

Мохамед бин Зайед Ал Нахян СНИМКА: Екс/@MohamedBinZayed

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание