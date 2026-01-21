Президентът на ОАЕ е приел покана на САЩ за участие в Съвета за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян прие поканата на Вашингтон да се присъедини към Съвета за мир, създаден съгласно плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в Газа, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ, цитирана от БТА.

Съобщението бе направено от Абдула бин Зайед Ал Нахян, заместник министър-председател и министър на външните работи на ОАЕ, който подчерта, че решението на Абу Даби отразява важността на пълното прилагане на 20-точковия мирен план за Газа, който е от решаващо значение за бъдещето на палестинския народ.

Той потвърди отново доверието на ОАЕ в лидерството на президента на САЩ и ангажимента му към световния мир, илюстриран от историческите Аврамови споразумения.

Абдула бин Зайед потвърди готовността на ОАЕ да допринесе активно за мисията на Съвета за мир, подкрепяйки по-тясното сътрудничество, стабилността и просперитета за всички.

