КМГ: Китай остава сред първите три страни в света по обем на външните инвестиции

По данни на Министерството на търговията, през 2025 г. обемът на нефинансовите преки външни инвестиции на Китай е достигнал 145,66 млрд. долара, което представлява ръст от 1,3% спрямо предходната година. Така страната за девета поредна година запазва позицията си сред първите три в света по външни инвестиции, пише КМГ.

Новоподписаните договори по проекти за задгранично строителство и инженеринг възлизат на 289,22 млрд. долара, с ръст от 8,2%. Същевременно, качеството и ефективността на външната помощ също са продължили да се подобряват, което силно подпомага висококачественото изграждане на инициативата „Един пояс, един път".

През периода на 15-ата петилетка (2026–2030 г.) компетентните търговски органи на всички равнища ще продължат да насърчават рационалното трансгранично разполагане на индустриалните и снабдителните вериги, ще стимулират интегрираното развитие на търговията и инвестициите, ще усъвършенстват цялостната система за обслужване в чужбина и ще работят за повишаване ефективността на управлението на външните инвестиции.