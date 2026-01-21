ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потребители на 5G в Китай са над 1,2 милиарда

1504
Снимка: Китайска медийна група

На 21 януари Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която бяха представени резултатите от развитието на индустрията и информационните технологии през 2025 г. Това пише КМГ.

Според данните, изнесени на нея, в Китай вече са изградени 4,84 милиона 5G базови станции. Покритието на 5G мрежата обхваща всички градове и 95% от селата, което практически осигурява всеобщ достъп до нея. Броят на 5G потребителите е надхвърлил 1,2 милиарда.

В технологично отношение Китай заема водеща позиция и по отношение на стандартите. Делът на заявленията за стандартно-необходими патенти в областта на 5G, подадени от китайски компании и институции, достига 42% от общия обем.

Що се отнася до бъдещите комуникационни технологии, беше съобщено, че изследванията и разработките на 6G вече са завършили първия етап на технически изпитания, в рамките на който са формирани над 300 ключови технологични резерви. Към момента е стартирал и вторият етап на техническите експерименти, което бележи нов напредък в подготовката за следващото поколение мобилни комуникации.

В областта на промишленото производство Китай също отчита стабилни резултати. През 2025 г. добавената стойност на промишлените предприятия над определен мащаб е нараснала с 5,9% на годишна база. Делът на добавената стойност на производствения сектор в БВП се запазва стабилен, а обемът на китайската индустрия се очаква да остане на първото място в света за 16-а поредна година.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

