Градските железници в Китай са се увеличили с 764,7 км през 2025 г.

Снимка: Китайска медийна група

По информация на Министерството на транспорта, към 31 декември 2025 г. общо 54 града в цялата страна са открили и експлоатират линии за градския релсов транспорт. Те обхващат 343 линии с обща дължина над 11 710 км и 6 680 станции, пише КМГ.

През цялата 2025 г. са въведени в експлоатация 18 нови линии на градски релсов транспорт, открити са 32 нови участъка, а дължината им възлиза на 764,7 км.

Също така през миналата година са пуснати в движение общо 44,31 милиона влакови курса, а превозените пътници са достигнали 33,24 милиарда души, което е с 1 милиард повече спрямо 2024 г., или ръст от 3,1%.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

