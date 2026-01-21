ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата придоби 10% от консорциума, който търси ...

Хъ Лифън призова в Давос за приобщаваща глобализация и ефективен диалог между страните

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 20 януари китайският вицепремиер Хъ Лифън участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос, пише КМГ.

В речта си той изложи четири основни позиции на Китай по въпросите на глобалното развитие и международното сътрудничество.

Първо, Китай подкрепя твърдо свободната търговия и ще работи с останалите страни за приобщаваща и всеобхватна икономическа глобализация, от която да се възползват всички. Второ, Китай защитава твърдо многостранния подход и ще съдейства за установяването на по-справедлив и по-разумен международен търговско-икономически ред. Трето, Китай отстоява принципа на сътрудничество и взаимна изгода, и да обединява усилията за преодоляване на предизвикателствата пред развитието. Четвърто, Китай подчертава необходимостта от взаимно уважение и равноправни консултации, като призовава за ефективно използване на диалога за правилно управление на различията и за решаване на проблемите.

В рамките на участието си в Давоския форум Хъ Лифън имаше срещи и разговори с президента и вицепрезидента на Швейцарската конфедерация, както и с министрите на финансите на Съединените щати и на Великобритания.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

