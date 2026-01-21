Русия съобщи за 11 ранени при украинска атака с дронове в Краснодарския край

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единадесет души са ранени тази нощ при украинска атака с дронове в югозападната част на Русия, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

„Вражеска атака“ предизвика пожар „в жилищна сграда и на паркинг“ в Тахтамукайски район, южно от Краснодар, написа в приложението „Телеграм“ лидерът на Република Адигея Мурат Кумпилов.

„Според последните данни са пострадали 11 души, девет от които са приети в болница, сред които и две деца“, уточни той и подчерта, че няма убити, предаде БТА.

Междувременно местната служба за извънредни ситуации съобщи, че е загасила пожара, който по рано пламна след падането на части от свален украински дрон над Афипската рафинерия в Краснодарска област.

Продукцията на рафинерията, която често става цел на украинските удари през последните месеци като част от кампанията на Киев за разрушаване на огромната руска енергийна инфраструктура, основно е насочена за износ. Тя е произвела 7,3 кубични тона ( 144 000 барела дневно) суров петрол през 2024 г.

Южният Краснодарски край, разположен край Черно и Азовско море, често става цел на украински атаки, отбелязва АФП.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ противовъзушната отбрана е унищожила 75 украински дрона, 45 от които в Краснодарския край.