Премиерът на Канада: Старият ред няма да се върне

"Старият ред няма да се върне", заяви канадският премиер Марк Карни и призова останалите средни по сила държави да се обединят в реч на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, пише Би Би Си.

„Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сме на масата, сме сме в менюто", каза Карни на 20 януари, като добави, че според него големите държави използват икономическа принуда, за да постигат целите си.

Той също така потвърди подкрепата на Канада за Гренландия, Дания и алианса на НАТО, което предизвика аплодисменти.

Премиерът не спомена Доналд Тръмп поименно, но част от изказванията му изглеждаха насочени към президента на САЩ, който заплашва да наложи мита на европейските си съюзници и на Обединеното кралство, освен ако Гренландия не бъде предадена на САЩ.

„Великите сили" обикновено се определят като държавите с постоянни места в Съвета за сигурност на ООН – Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и Съединените щати, което показва тяхното икономическо и военно превъзходство в света.

Средните сили, като Канада, Австралия, Аржентина, Южна Корея и Бразилия, са държави, които все още оказват значително влияние в глобалната политика, въпреки че икономиките им са по-малки.

В речта си Карни каза, че светът се намира „в разлом, а не в преход".

„Великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие, митата като лост за натиск, финансовата инфраструктура като средство за принуда, а веригите на доставки – като уязвимости, които да бъдат експлоатирани", заяви той.

Той добави, че „Канада е сред първите, които чуха тревожния сигнал", че географията и историческите съюзи вече не гарантират сигурност или просперитет.

По-рано тази седмица Тръмп включи и Канада в стремежа си да поеме контрол над частично суверенната територия Гренландия.

"Като член на Северноатлантическия алианс (НАТО), Канада твърдо застава зад Гренландия и Дания и подкрепя тяхното уникално право сами да определят бъдещето на Гренландия", заяви Карни.

„Нашият ангажимент към член Пети е непоколебим", добави премиерът, визирайки клаузата в договора на НАТО, според която нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички.

Канадски медии съобщиха по-рано тази седмица, че Канада обмисля да изпрати малък контингент войски в Гренландия, които да се присъединят към датски и други европейски сили за военни учения в региона.

Карни заяви още, че за да се адаптира към променящата се геополитическа среда, Канада вече се фокусира върху ангажиране с други държави и изграждане на „различни коалиции по различни въпроси, основани на общи ценности и интереси".