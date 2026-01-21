ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата придоби 10% от консорциума, който търси ...

Sony и TCL обсъждат създаване на съвместно предприятие в сферата на домашните развлечения

Sony Corporation съобщи във вторник, че е подписала меморандум за разбирателство с TCL Electronics Holdings Limited за проучване на възможността за създаване на съвместно предприятие с цел задълбочаване на партньорството им на пазара на домашни развлечения, пише КМГ.

Съгласно необвързващото споразумение двете компании планират да създадат ново дружество, което да поеме бизнеса на Sony в областта на домашните развлечения. TCL ще притежава 51% от дяловете, а Sony – 49". Съвместното предприятие ще оперира в глобален мащаб и ще обхваща цялата верига на стойността на продукти като телевизори и аудиосистеми за дома – от разработката и дизайна, през производството, продажбите и логистиката, до обслужването на клиентите.

Страните планират да приключат преговорите по окончателните, правно обвързващи споразумения до края на март. При условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения и бъдат изпълнени останалите условия, новата компания се очаква да започне дейността си през април 2027 г.

Президентът и главен изпълнителен директор на Sony Кимио Маки заяви, че партньорството ще съчетае експертизата на двете компании, за да създаде нова стойност за клиентите и да им предложи по-впечатляващи аудио-визуални изживявания.

Президентът на TCL Electronics Ду Дзюен подчерта, че стратегическото сътрудничество ще спомогне за повишаване на стойността на марките, постигане на мащабни ефекти и оптимизиране на веригите за доставки.

Инициативата идва на фона на продължаващото разрастване на световния пазар на телевизори с голям екран, подхранвано от развитието на платформите за видео споделяне и стрийминг услуги, както и от нарастващото търсене на по-големи и с по-висока революция дисплеи.

