Китайската компания Galactic Energy тества успешно двигателя на ракетата PALLAS-2

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Базираната в Пекин компания за търговски космически ракети Galactic Energy наскоро завърши комплексен системен тест на двигателя за своята голяма ракета за многократна употреба PALLAS-2, пише КМГ.

Според компанията, по време на изпитанието двигателят CQ-90 е стартирал плавно, работил е стабилно с ясно видим пламък и е бил изключен нормално.

Получените данни показват, че всички основни експлоатационни показатели отговарят на проектните изисквания, като ефективността на горенето надхвърля 96%.

Двигателят CQ-90, работещ с течен кислород и керосин, е разработен за PALLAS-2 на базата на усъвършенствана версия на по-малкия CQ-50. Той разполага с двупосочна система за отклонение на тягата до 6 градуса, поддържа многократно запалване и има широк диапазон на променлива тяга.

Самата ракета PALLAS-2 е с диаметър 4,5 метра и има две конфигурации. Базовата версия има стартова маса около 757 тона, стартова тяга около 910 тона и товароподемност до 20 тона в ниска орбита.

Версията с допълнителни ускорители има стартова маса приблизително 1950 тона, стартова тяга около 2730 тона и може да изведе до 58 тона полезен товар в ниска орбита.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

