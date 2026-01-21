Китай планира над 10% по-ниско водопотребление на единица БВП до 2030 г.

Китай си поставя за цел до 2030 г. да намали с над 10% потреблението на вода на всеки 10 000 юана от брутния вътрешен продукт и на всеки 10 000 юана промишлена продукция спрямо нивата от 2025 г., съобщи във вторник Националната служба за пестене на вода към Министерството на водните ресурси.

През следващите пет години усилията ще бъдат насочени към висококачественото развитие на водното стопанство и гарантирането на националната водна сигурност чрез стриктно прилагане на институционалната и политическата рамка за пестене на вода, пише КМГ.

Сред основните цели до края на 2030 г. са повишаване на коефициента на ефективно използване на водата за напояване на земеделските земи до над 0,6, разширяване на мащаба на индустрията за пестене на вода до повече от 1,2 трилиона юана и увеличаване на използването на нетрадиционни водни източници до над 30 милиарда кубически метра.

За регионите с недостиг или свръхнатоварване на водните ресурси е предвидено: делът на повторното използване на пречистените отпадъчни води да надхвърли 30%, а в басейна на река Хуанхъ степента на използване на минните води да превиши 70%.