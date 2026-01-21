Изтекоха стотици снимки с лицата на убити на протестите в Иран

Стотици снимки, разкриващи лицата на хора, убити по време на антиправителствените протести в Иран, изтекоха до Би Би Си.

Снимките, които са твърде графични, за да бъдат показани без замъгляване, разкриват окървавени, подути и насинени лица на най-малко 326 жертви, включително 18 жени. Кадрите, направени в морга в южен Техеран, са един от малкото начини, по които семействата са могли да разпознаят загиналите си близки.

Много от жертвите са били толкова обезобразени, че не са могли да бъдат идентифицирани, а 69 души са били означени на персийски като Джон или Джейн, което подсказва, че самоличността им е била неизвестна в момента на заснемането. Само 28 от жертвите имат етикети с ясно видими имена на снимките.

Етикетите на над 100 жертви, за които е била записана дата на смъртта, показват като такава 9 януари – една от най-кървавите нощи за протестиращите в Техеран досега.

Изтеклите снимки дават само малка представа за хилядите, за които се смята, че са били убити от иранската държава.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей публично призна, че са загинали няколко хиляди души, но обвини САЩ, Израел.

Въпреки че интернет блокадата навлезе в третата си седмица, малък брой хора са успели да изнесат информация.

От 392 снимки Би Би Си са идентифицирали 326 души – за някои са били направени по няколко снимки от различни ъгли. Източници твърдят, че реалният брой на загиналите в моргата е бил хиляди.

Един източник, чието име остава в тайна от съображения за сигурност, разказва, че не е бил подготвен за мащаба на разрухата, на която се е натъкнал в комплекса, и че е видял жертви от 12–13-годишни деца до хора на 60 и 70 години.

Сред хаоса в моргата членове на семейства и приятели са се тълпели около екран. Те са се опитвали да разпознаят близките си, докато стотици изображения на мъртвите са се сменяли като слайдшоу с продължителност часове.

Много от телата са били толкова тежко пострадали, че не са могли да бъдат разпознати.

Някои жертви били толкова тежко ранени, че семействата им молели снимките да бъдат показани отново и да се увеличи лицето, за да се уверят, че това наистина са те. В други случаи хората разпознавали близките си мигновено и се сривали на пода, крещейки.

Много от снимките показват разкопчани чували за трупове с листове хартия до лицата, на които са били изписани имена, номера на лични документи или дата на смъртта.

Някои иранци публикуват имената на убитите от силите за сигурност, когато успеят да се свържат с интернет чрез Starlink или дори чрез мрежи от съседни държави, но такива възможности са изключително редки.

Малкото изображения, които хората са успели да качат чрез Starlink, показват изгорели автомобили по улиците, а проверени видеа запечатват изстрели по време на протестите в Техеран.

Интернет блокадата прави изключително трудно документирането на пълния брой на жертвите.

Базираната в САЩ организация Human Rights Activists News Agency (HRANA) твърди, че досега са загинали над 4 000 души.