Мачадо: Основната ми цел сега е да се завърна във Венецуела

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че нейният непосредствен приоритет е да се завърне във Венецуела възможно най-скоро, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Това, което искам, е да се върна във Венецуела“, каза Мачадо пред репортери във Вашингтон, където тя проведе серия от срещи.

Мачадо се срещна с членове на Камарата на представителите Марио Диас-Баларт и Карлос Хименес, и двамата с кубински произход, а по-късно и с членове на Комисията по външни работи на Камарата на представителите на американския Конгрес.

„Венецуела ще бъде свободна. И след като освободим Венецуела, ще продължим да работим и ще имаме свободна Куба и свободна Никарагуа“, каза Мачадо по време на медийна изява заедно с Хименес и Диас-Баларт.

Активистката и носител на Нобелова награда за мир за 2025 г. определи като исторически периода след отстраняването от власт при американска специална операция в Каракас на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Това не би било възможно без ангажираността, съпротивата, щедростта и смелостта на венецуелския народ, но също така и защото имахме подкрепата, визията и смелостта на невероятни лидери като президента на САЩ Доналд Тръмп и членове на Конгреса“, добави Мачадо.

От своя страна, конгресменът Грегъри Мийкс, водещият демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите, заяви след среща с Мачадо, че политиката на САЩ спрямо Венецуела предвижда график за демократичен преход, който е различен от този на президента (Тръмп).

Мийкс каза, че въпреки че членовете на комисията са настоявали Мачадо да даде подробности относно срещата ѝ с Тръмп в Белия дом, активистката „не е искала да каже нищо против президента на САЩ, затова е била сдържана в изказванията си“.

„Тя беше много внимателна в начина, по който говореше, защото когато кажеш нещо, което не харесва президентът, следва отмъщение“, каза Мийкс. Той добави, че отстраняването на настоящото "ръководство на чавистите" от власт е необходимо, за да се позволи завръщането на милионите венецуелци, избягали от страната по време на управлението на Мадуро.

На вчерашна пресконференция Тръмп намекна, че Мачадо, която Вашингтон първоначално изключи като централна фигура в прехода в полза на управление под ръководството на бившата вицепрезидентка на Мадуро - Делси Родригес, би могла да играе важна роля в бъдеще.

„Може би можем да я включим по някакъв начин“, каза републиканският президент, който отбеляза една година от завръщането си в Белия дом.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)