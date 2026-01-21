Финансовият министър на САЩ критикува в Давос "гнева" на Европа във връзка с митата

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт осъди днес „гнева“ и „огорчението“ на Европа заради заплахата за налагане на допълнителни мита от американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Бесънт призова Европейския съюз да изчака Тръмп да изложи лично аргументите си по време на срещата на Световния икономически форум в Давос. По думите му, след като чуят позицията на американския президент, европейците могат да бъдат убедени да подкрепят неговите опасения, свързани с Гренландия.

Американският финансов министър изрази и разочарование от Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Днес Върховният съд на САЩ трябва да изслуша аргументите по делото, свързано с опита на президента Тръмп да отстрани членката на управителния съвет на УФР Лиса Кук заради твърдения за ипотечна измама, които тя отрича.

Асошиейтед прес припомня, че в 112-годишната история на институцията нито един президент не е уволнявал действащ член на Управителния съвет на УФР.

Междувременно Бесънт съобщи, че Доналд Тръмп ще пристигне на форума в Давос с около три часа закъснение поради технически проблем с първия самолет, с който е трябвало да пътува, предаде Франс прес. Самолетът „Еър Форс 1“ се е върнал обратно след около 90 минути полет, след което президентът е отпътувал с друг самолет, съобщава БТА.

Тръмп е излетял от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон около полунощ местно време, което е приблизително два часа и половина по-късно от първоначално планирания час на заминаване.