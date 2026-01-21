ЕК предлага до 2035 г. далекосъобщителните мрежи в ЕС да бъдат обновени

Европейската комисия (ЕК) предложи днес далекосъобщителните мрежи в ЕС да бъдат изцяло обновени в следващите години, така че до 2035 г. да отпадне употребата на медни проводници. Предвижда се да бъдат създадени условия европейските дружества да инвестират в разгръщането на усъвършенствани оптични и мобилни мрежи.

Мрежите с висок капацитет дават възможност за иновативни технологии, като изкуствен интелект и облачни услуги, се отбелязва в съобщение на ЕК. Широко разпространената достъпност до тези мрежи е в основата на европейската конкурентоспособност, посочва комисията, цитирана от БТА.

Предвижда се далекосъобщителните оператори да бъдат улеснени да предлагат услуги навсякъде ЕС, като ще трябва да се регистрират само в една държава. Ще бъде насърчено създаването на общоевропейски спътникови далекосъобщителни услуги, а разпределението на честотите ще премине от национално на европейско равнище. Дружествата ще получават лицензи за по-дълъг срок, с автоматично подновяване.

Според комисията е необходимо да се използва целия честотен спектър, а от държавите в ЕС се очаква да съставят до 2029 г. планове за замяна на мрежите от медни проводници. Предлага се да бъде съставен европейски план за готовност за справяне с нарастващите заплахи срещу мрежите, включително природни бедствия и чуждестранна намеса.

Предложеният законопроект ще бъде представен на Европейския парламент и Съвета на ЕС за одобрение и, ако бъде приет, ще замени правилата на ЕС от 2018 г. за електронните съобщения.