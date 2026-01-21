94% от учителите и близо 60% от учениците в Хърватия използват изкуствен интелект

Общо 94 процента от учителите и близо 60 процента от учениците в Хърватия използват инструменти с изкуствен интелект (ИИ), но значителна част от тях все още не са напълно сигурни как функционират тези системи, показва национално проучване, публикувано по повод Деня за безопасен интернет, съобщи агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Проучването, озаглавено „Разбиране и използване на изкуствения интелект“ и проведено от Асоциацията на сътрудниците в обучението, е обхванало 2514 ученици и 399 учители от начални и средни училища в цяла Хърватия, посочва хърватската агенция. Данните сочат, че 69 процента от учителите понякога или често използват ИИ инструменти, а над 80 процента от тях смятат, че разбират начина, по който ИИ взема решения. Въпреки това повече от една трета от анкетираните учители се чувстват несигурни, което според авторите на проучването подчертава нуждата от систематично обучение и ясни педагогически насоки.

Резултатите показват още, че 36 процента от учителите и 42 процента от учениците имат неутрална оценка за собственото си разбиране на изкуствения интелект, докато 26 процента от учениците не са уверени в използването му. Учителите посочват, че конкретни примери за добри практики и по-силна институционална подкрепа биха улеснили по-безопасното и качествено интегриране на ИИ в учебния процес.

Проучването отчита и висока осъзнатост по отношение на рисковете при използване на инструменти с ИИ, отбелязва ХИНА. Около 95 процента от учителите и над 80 процента от учениците признават възможността за неточна или предубедена информация в този процес, а повече от 70 процента подчертават необходимостта от проверка на данните. Сред учителите 86 процента изразяват желание за допълнително обучение по безопасно и отговорно използване на ИИ, докато интерес към такова обучение проявяват 53 процента от учениците.

Изследването показва ясна връзка между възрастта и използването на изкуствен интелект – по-големите ученици по-често използват ИИ и се чувстват по-уверени, докато по-младите заемат по-неутрална позиция. Въпреки че по-големите ученици вече открито признават използването на ИИ при решаване на училищни задачи и проекти, те все още се нуждаят от ясни насоки за отговорно и етично прилагане на тези технологии, пише още агенцията.