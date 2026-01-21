Snapchat постигна споразумение дни преди дело за пристрастяване към социални мрежи

Компанията Snap, собственик на Snapchat, постигна споразумение по дело за пристрастяване към социалните мрежи само дни преди знаковият процес да започне в Лос Анджелис.

Условията по споразумението не бяха обявени. За него съобщиха адвокати по време на заседание в Калифорнийския върховен съд, след което Snap заяви пред Би Би Си, че страните са „доволни, че успяха да разрешат въпроса по приятелски начин".

Други ответници по делото са Meta, ByteDance и YouTube, като нито една от тези компании не е постигнала споразумение.

Ищцата, 19-годишна жена, твърди, че алгоритмичният дизайн на платформите я е направил зависима и е повлиял на психичното ѝ здраве. Тъй като с останалите ответници не е постигнато споразумение, делото ще продължи срещу тях, като подборът на съдебните заседатели е насрочен за 27 януари.

Очаква се главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг да даде показания, а до споразумението във вторник Snap остава ответник и по други дела за пристрастяване към социалните мрежи, които са обединени в същия съд.

Компаниите твърдят, че член 230 от Закона за благоприличие в комуникациите от 1996 г. ги защитава от отговорност за съдържанието, публикувано от трети страни.

Ищците настояват, че самият дизайн на платформите създава пристрастяване.

Социалните мрежи от своя страна заявяват, че доказателствата на ищците не са достатъчни, за да се установи, че те носят отговорност за твърдените вреди като депресия и хранителни разстройства.