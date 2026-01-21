Фон дер Лайен призова пред ЕП за ускоряване на усилията за постигане на всестранна независимост на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова в изказване пред Европейския парламент в Страсбург да бъдат ускорени усилията за постигането на независимост на Европейския съюз в сферите на сигурността, икономиката, технологиите и демокрацията.

Тя говори в пленарната зала тази сутрин в рамките на представянето на заключенията на Съвета на ЕС от 18 декември.

Фон дер Лайен заяви, че всички сме станали свидетели на събития, които са разтърсили света – от общонационалните протести и репресиите в Иран до превземането на танкерите от „сенчестия флот“ в Северния Атлантик, от нестабилната ситуация около Арктика и Гренландия до безмилостните бомбардировки срещу украинска гражданска инфраструктура, от напреженията в Близкия изток до Индотихоокеанския регион.

Тя предупреди, че тези събития създават нови реалности пред Европа и потвърждават, че промяната в международния ред е постоянна. „Ние сега живеем в свят, определен от грубата сила с икономически, военни, технологични и политически средства. И макар че мнозина от нас може да не го харесват, ние трябва да се справим със (ситуацията в) света такъв, какъвто е сега.

Председателят на Европейската комисия се спря на необходимостта от ускоряване на устрема на ЕС към независимост – в икономиката, сигурността, технологиите и демокрацията.

„В този свят, който е все повече без закони, Европа се нуждае от свои собствени лостове на сила“, заяви Фон дер Лайен. Сред тези лостове тя посочи силна икономика, процъфтяващ общ пазар, който може да прави бизнес на много пазари и да се конкурира по цял свят, силен иновативен и технологичен капацитет, единни общества с високи равнища на образование, талант и здравни системи и преди всичко – силен капацитет да се защитава.

Тя посочи, че това не се диктува от външните събития, а е необходимост и възможност за изграждане по-силен съюз, но и скоростта на промените изисква нов подход от Европа.

По отношение на Гренландия Фон дер Лайен заяви, че тя не е просто една територия на ключово място на световната карта и земя, богата на критични суровини, стратегическа точка на възникващи морски пътища, а преди всичко дом на свободен и суверенен народ, нация със суверенитет и право на териториална неприкосновеност и решенията за бъдещето на Гренландия принадлежат само на гренландците.

Ние сме съгласни с нашите американски партньори за необходимостта да гарантираме сигурността на арктическия регион и в тази посока ние не просто сме съгласни, но и работим заедно в контекста на НАТО, каза тя и даде пример за сътрудничеството на Финландия и САЩ в разработването на ледоразбивачи.

Като изтъкна, че Европа и САЩ споделят една и съща стратегическа оценка за сигурността в Арктика, председателят на ЕК определи заплахите на американския президент Доналд Тръмп за допълнителни мита от съображения, свързани със сигурността, за грешка, която заплашва отношенията между съюзниците да тръгнат по стръмна спирала надолу, което само ще насърчи противниците им.

„Ние сме на кръстопът“, заяви Фон дер Лайен и припомни, че по-късно тази седмица лидерите на ЕС ще обсъдят отговора на Европа. Европа предпочита диалог и решения, но ние сме напълно подготвени да предприемем действия, ако е нужно, единно, спешно и решително, каза тя.

Фон дер Лайен посочи нуждата и от собствен европейски стратегически подход към Арктика и каза, че се подготвя пакет в подкрепа на арктическата сигурност. На първо място се планират масирани европейски инвестиции в Гренландия, първоначално в подкрепа на местната икономика и инфраструктура. В следващия бюджет на ЕС е предложено удвояване на финансовата подкрепа за Гренландия.

Второ, ЕС ще работи със САЩ и всички партньори по въпросите на широката арктическа сигурност.

Председателят на ЕК каза, че трябва да се запази фокусът върху Украйна, защото сигурността и независимостта на Европа зависят от това какво ще се случи там. Тя призна усилията на САЩ в мирните разговори и заяви,че Европа ще продължи да подкрепя Украйна по всякакъв начин до постигането на траен и справедлив мир.

В края на изказването си Фон дер Лайен се спря на нуждата от намаляване на икономическите зависимости на ЕС. Тя подчерта, че неговите вериги на доставките зависят от международната търговия, и определи сключеното в събота споразумение с южноамериканския търговски блок Меркосур като историческо. Председателят на ЕК заяви, че то дава на ЕС достъп до необходими за индустрията суровини, експортът на европейската автомобилна индустрия за страните от Меркосур може да нарасне с 20 млрд. евро или с 200 процента, подобен ефект се очаква и при химическите и машиностроителните стоки, както и млечните продукти, виното, спиртните напитки и петролните продукти. Същевременно споразумението съдържа и силни предпазни клаузи за европейското селско стопанство, съобщи БТА.

Фон дер Лайен каза, че следващата седмица ще пътува за Индия за друго ключово търговско споразумение и че напредък се регистрира и в преговорите с други партньори, които желаят да развиват търговията с ЕС.

В заключение председателката на ЕК заяви, че бързите промени, от които се нуждае ЕС, няма да са лесни, но че съюзът може да ги постигне с общи усилия, и завърши изказването си с думите „Да живее Европа!“