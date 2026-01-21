ЕК проверява арбитражно решение за изплащане на обезщетение от България на производител на зелена енергия

Европейската комисия започва задълбочено разследване на арбитражно решение, с което България е задължена да изплати обезщетение на дружеството „Ей Си Еф Ринюъбъл Енерджи“ (ACF Renewable Energy Limited) заради законодателни промени, свързани с подпомагането на производството на електроенергия от възобновяеми източници, съобщи днес Комисията.

В съобщението се пояснява, че през 2011 г. нашата страна е създала схема за подпомагане на производството на ток от възобновяеми източници, а през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. е внесла промени в тази схема. През март 2016 г. нашата страна е съобщила на ЕК за промените и те са били одобрени според европейските правила за държавната помощ.

Ей Си Еф е дружество, регистрирано в Малта, което през 2012 г. инвестира във възобновяемата енергия в България и купува фотоволтаична електроцентрала. След предприетите у нас законодателни промени през 2013 и 2014 г. дружеството е продължило да получава подкрепа и е завело арбитражно дело с искане за обезщетение за подкрепата, която би получило, ако законодателството не е било променяно.

Арбитражно решение от 5 януари 2024 г. е установило, че България е нарушила Договора за Енергийната харта и предвижда нашата страна да обезщети дружеството за твърдяните загуби с 61,04 милиона евро, плюс лихва. Уточнява се, че до днес България не е изплатила никакво обезщетение.

Засега предварителното становище на ЕК е, че арбитражното решение и неговото изпълнение биха представлявали държавна помощ и това е несъвместимо с вътрешния пазар. Комисията ще проучи допълнително мярката и нейната съвместимост с вътрешния пазар, се посочва в съобщението.

Държавната помощ е забранена, освен ако не бъде одобрена от ЕК, а мярка, която нарушава други разпоредби на правото на ЕС, не може да бъде обявена за съвместима според правилата за държавната помощ, пояснява комисията. Спорът, довел до арбитражното решение, е воден в рамките на ЕС, следователно комисията ще оцени допълнително дали решението и неговото изпълнение биха могли да съставляват нарушение за крайната юрисдикция на Съда на ЕС и общите принципи на автономност на правния ред на ЕС, се отбелязва в съобщението.

Предприемането на задълбочено разследване дава възможност на България и заинтересованите трети страни да представят коментари. Това по никакъв начин не предопределя резултата от разследването, пояснява ЕК.

Съдебната практика на Съда на ЕС постановява, че вътрешноевропейският арбитраж между инвеститор и държава, основан на двустранни инвестиционни договори, противоречи на правото на ЕС. През 2018 г. ЕК посочи, че това се отнася и за арбитражната клауза между инвеститор и държава в Договора за електрическа енергия, се допълва в съобщението.