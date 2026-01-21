Трета влакова катастрофа в Испания

Още един влак е дерайлирал на 20 януари вечерта в североизточния регион на Испания – Каталуния, пише Quazinform.

Във влака са пътували 10 души и няма данни за пострадали. Линията RG1 беше временно спряна между Тордера и Масанет-Масанас. Възможни са закъснения и по други линии в района, докато техниците на Adif продължават работата си на място.

Според Каталунската служба за спешна помощ първата катастрофа е станала по крайградската линия R4 близо до град Хелида в провинция Барселона, където подпорна стена до железопътната линия внезапно се е срутила, докато е преминавал влак. Срутването е довело до дерайлиране на композицията и е повредило кабината на машиниста.

28-годишният машинист загина, а други 37 души бяха ранени, като петима от тях са в тежко състояние.

„В рамките на трагедията, ако инцидентът се беше случил с един километър по-близо до Барселона, последиците щяха да бъдат още по-тежки", каза кметът на Хелида Луис Валс и добави, че през целия ден е валял дъжд.

Хелида се намира на около 35–40 км от центъра на Барселона. Централната гара Барселона-Сантс е втората най-натоварена жп гара в Испания след Мадрид-Аточа и обслужва стотици хиляди пътници дневно.

След десетки сигнали за помощ регионалните власти по гражданска защита активираха аварийния план Ferrocat. На мястото бяха изпратени 11 линейки и екип на пожарната. Предварителните оценки сочат, че обилните валежи през последните дни може да са довели до срутването на подпорната стена.

Властите съобщиха, че команден център ще бъде изграден на футболно игрище в Сант Садурни д'Анойя. Железопътният трафик в засегнатия участък е спрян, а националният жп оператор Renfe обяви, че се организира алтернативен автомобилен транспорт.

И двата инцидента са станали на фона на тежки метеорологични условия по средиземноморското крайбрежие на Испания. Държавната метеорологична агенция AEMET и Метеорологичната служба на Каталуния (Meteocat) предупредиха за значителна буря в региона от събота до сряда, като каталунското крайбрежие е в центъра на засегнатата зона.

Инцидентите се случват само два дни след смъртоносна катастрофа с високоскоростен влак край Адамус в Южна Испания, при която загинаха най-малко 42 души, а над 100 бяха ранени. В понеделник испанският премиер Педро Санчес обяви тридневен национален траур след тази катастрофа.