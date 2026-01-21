Гръцкият премиер е отложил отпътуването си за форума в Давос заради лошото време

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е отложил днес отпътуването си за Световния икономически форум в Давос заради влошаването на метеорологичната обстановка в страната, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Според информацията решението е взето във връзка с прогнозите за зимни бури, придружени от проливен дъжд и силен вятър, които засегнаха областта Атика, включваща столицата Атина, както и други райони на страната. Мицотакис не се очаква да замине за Швейцария преди да стане ясно, че ситуацията е напълно нормализирана, се посочва в информацията.

В редица райони на страната са въведени извънредни мерки и предупреждения към населението за ограничаване на придвижванията, а властите са в повишена готовност заради неблагоприятните метеорологични условия.