ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата придоби 10% от консорциума, който търси ...

Времето София -2° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22133755 www.24chasa.bg

Гръцкият премиер е отложил отпътуването си за форума в Давос заради лошото време

Иван Лазаров, БТА

2104
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е отложил днес отпътуването си за Световния икономически форум в Давос заради влошаването на метеорологичната обстановка в страната, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Според информацията решението е взето във връзка с прогнозите за зимни бури, придружени от проливен дъжд и силен вятър, които засегнаха областта Атика, включваща столицата Атина, както и други райони на страната. Мицотакис не се очаква да замине за Швейцария преди да стане ясно, че ситуацията е напълно нормализирана, се посочва в информацията.

В редица райони на страната са въведени извънредни мерки и предупреждения към населението за ограничаване на придвижванията, а властите са в повишена готовност заради неблагоприятните метеорологични условия.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини