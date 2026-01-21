ЕК предложи Законодателен акт за цифровите мрежи

Европейската комисия представи предложение за Законодателен акт за цифровите мрежи с цел модернизиране, опростяване и хармонизиране на правилата на ЕС относно мрежите за свързаност, съобщават от комисията. Настоящите правила трябва да бъдат актуализирани, за да се създадат условия за операторите да инвестират в разгръщането на модерни оптични и мобилни мрежи. Мрежите с голям капацитет дават възможност за иновативни технологии като изкуствен интелект и компютърни услуги в облак. Свързаността на хората и бизнеса е в основата на конкурентоспособността на Европа.

Предложението за Законодателен акт за цифровите мрежи има за цел да улесни дружествата да предоставят услуги в целия ЕС, като се регистрират само в една държава членка. Актът също така има за цел да стимулира създаването на общоевропейски услуги за спътникови комуникации чрез рамка за издаване на разрешения за радиочестотен спектър на ниво ЕС. Новото законодателство ще предостави на операторите по-дълги лицензи за радиочестотен спектър, които могат да бъдат подновявани по подразбиране.

Предложението ще бъде представено на Европейския парламент и на Съвета за одобрение.