Атина в шах за своите 44 тона злато в САЩ

След сблъсъка на ЕС с президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия и намерението му да контролира изцяло Централната банка на САЩ (Фед), европейците са притеснени за златото си, което се съхранява в нейния трезор. Там се намират 29% от златото на Гърция, еквивалентно на около 44 тона.

Гръцката централна банка (Bank of Greece) традиционно съхранява около 47% от златото си в собствените си трезори в Гърция. Останалата част е разпределена в чужбина: около 29% се съхраняват във Федералния резерв (Фед), а останалите количества са в Английската централна банка (Bank of England) и в Швейцария. В хазната на Банката на Гърция златото се съхранява в кюлчета и монети.

В различни страни съществуват опасения относно златото.

Намерението на Доналд Тръмп през 2026 г. да увеличи политическия натиск върху Фед и да влияе върху управлението на чуждестранните активи предизвиква сериозна тревога в Атина и Брюксел. В Европа се опасяват, че при евентуални търговски войни или дипломатически сблъсъци (като казуса с Гренландия), тези златни резерви могат да бъдат използвани като „заложник" или икономически лост.

При текущите цени на златото тези 44 тона представляват значителна част от държавното богатство, което е от решаващо значение за стабилността на гръцката икономика по време на кризи.