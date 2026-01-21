Датския остров Борнхолм остана без ток след повреда на подводен кабел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повреда в подводен кабел прекъсна електричеството на датския остров Борнхолм, съобщи местният доставчик на електроенергия, цитиран от АП и БТА.

Компанията „Трефор Ел-Нет Йост“ (Trefor El-Net Ost) заяви, че островът е без ток от 10:16 ч. местно време, като причината е повреда в кабела между Борнхолм и Швеция. Причината за инцидента се изяснява.

Аварийните служби пуснаха електроцентрала в Рьоне, за да възстановят електрозахранването, но може да отнеме няколко часа, преди електричеството да бъде възстановено на целия остров.

Борнхолм се намира в Балтийско море, близо до южното крайбрежие на Швеция.